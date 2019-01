(ANSA) – FIRENZE, 22 GEN – Codice giallo per neve, e possibilità di ghiaccio, anche domani in varie parti della Toscana ad eccezione della costa e delle isole. Il codice interessa, per l’intera giornata le aree di Casentino, Valdichiana, Mugello, valli del Fiora e dell’Albegna, valle dell’Ombrone Grossetano, Romagna toscana, Valtiberina. Per queste stesse zone resta confermato il codice arancione emesso ieri e valido fino alla mezzanotte di oggi. Codice giallo, dalle 15 fino alla mezzanotte di domani, per Valdarno inferiore, Lunigiana, Serchio-Garfagnana-Lima e Serchio-Lucca. Sempre per queste zone è emesso un codice giallo per ghiaccio dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di domani. Nel dettaglio, nel pomeriggio-sera di oggi sono previste nevicate a quote collinari su gran parte delle zone interne: Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina e localmente sui rilievi dell’aretino e del senese. Possibili locali nevicate anche a quote di pianura ma senza accumuli. Domani, residue deboli nevicate in nottata fino a quote di fondovalle sui settori appenninici settentrionali e sull’aretino e senese, in esaurimento; dal pomeriggio deboli nevicate a carattere sparso oltre i 500 metri sulle zone interne, con quota della neve in calo in serata fino a localmente 300 metri sulle zone settentrionali. Possibili accumuli a quote collinari e non significativi in pianura. Durante la notte e nel primo mattino di domani temperature sotto zero su tutte le zone interne con possibile formazione di ghiaccio, in particolare sulle zone maggiormente interessate da precipitazioni. (ANSA).