(ANSA) – FIRENZE, 22 GEN – Scambio di portieri tra Fiorentina e Empoli: il club viola ha ceduto in prestito il portiere polacco Bartlomiej Dragowski, classe 1997, mentre dalla società azzurra arriva a Firenze, sempre con a formula del prestito, il portiere Pietro Terracciano, classe ’90. Quest’ultimo, dopo le visite mediche già effettuate, sarà il vice-Lafont e si aggregherà da domani. Con l’Empoli la Fiorentina ha già definito in questo mese l’acquisto per giugno del centrocampista ivoriano Traoerè, rimasto in azzurro in prestito fino al termine della stagione. E sempre fra le due società sono in corso colloqui per altri due obiettivi da parte viola per l’anno prossimo: il difensore Rasmussen e l’esterno Di Lorenzo.