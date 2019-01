(ANSA) – TORINO, 22 GEN – “Preoccupazioni” della Corte dei Conti in merito al bilancio della Città di Torino sono state manifestate nel corso dell’adunanza sull’analisi del rendiconto 2017. Alla presenza del presidente Angelo Buscema, il relatore Cristiano Baldi, riferendosi in particolare all’aumento della spesa corrente, ha spiegato come “non si possa abbandonare il trend virtuoso che avete seguito finora”. “La situazione del bilancio – ha replicato la sindaca Appendino – è complicata. E’ necessario un riesame dei conti mantenendo in piedi, al tempo stesso, i servizi essenziali”. La sindaca ha parlato di “rigidità” in merito a un debito che assorbe il 52% delle entrate correnti “in un contesto in cui non disponiamo di grandi leve fiscali”. “Però – ha aggiunto – stiamo andando avanti con buoni risultati”. “Sulle dismissioni – ha ancora detto la sindaca – non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi ma mettere in moto la macchina è stato complicato. Quanto alle partecipate, sono orgogliosa del lavoro di verifica che è stato fatto”.