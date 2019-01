(ANSA) – MILANO, 22 GEN – Sono ore cruciali per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Genoa al Milan. Il giocatore gode di un giorno libero, come tutta la squadra di Cesare Prandelli, e attende l’esito del vertice decisivo in programma nel pomeriggio a Milano fra i dirigenti rossoneri e il presidente rossoblù Enrico Preziosi, che già venerdì scorso si sono incontrati lontani da occhi indiscreti dando il via alla trattativa. Se entro questa sera venisse raggiunta un’intesa fra i due club, domani l’attaccante polacco potrebbe sostenere le visite mediche, ultimo passo prima della firma del contratto con la sua nuova squadra.