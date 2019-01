(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Dovrebbe essere prorogata da mercoledì prossimo a sabato la prima fase del congresso del Pd, vale a dire il termine entro il quale i circoli del Pd devono votare per selezionare i primi tre candidati che parteciperanno poi alle primarie. L’ipotesi verrà vagliata dalla Commissione nazionale del congresso in giornata o al massimo domattina. Un caso particolare è la Sicilia, dove non ha votato ancora alcun circolo, ma ci sono anche altri casi in cui i circoli sono in difficoltà a concludere il voto entro mercoledì; ad esempio alcune zone appenniniche dove è in arrivo la neve.