(ANSA) – WASHINGTON, 22 GEN – La Corte suprema Usa ha sentenziato che la decisione del presidente Donald Trump di bandire i transgender dall’esercito può restare in vigore finché prosegue la battaglia legale in appello. In precedenza alcuni giudici federali l’avevano bloccata ravvisando profili di incostituzionalità. La corte suprema si è spaccata, con quattro dei nove giudici che volevano mantenere la sospensione del bando.