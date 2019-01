(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Si muove qualcosa nel mercato della Lazio, ma solo in uscita. Il Levante, secondo quanto riporta Superderporte, ha messo gli occhi sul difensore angolano Bastos, ma non solo: nel mirino anche l’ex fiorentino Facundo Roncaglia, attualmente in forza ai galiziani del Celta Vigo. Entrambi i giocatori, fa sapere il giornale spagnolo, hanno l’approvazione dei rispettivi club e possono dunque trasferirsi a Valencia almeno fino a fine stagione. Più difficile l’esodo immediato di Bastos, dal momento che la Lazio è in emergenza in difesa, anche alla luce della squalifica rimediata oggi da Acerbi. A proposito di Lazio, un ex, ovvero il difensore olandese Wesley Hoedt, 24 anni, è stato ceduto in prestito a Celta Vigo fino alla fine della stagione. Il centrale arriva dal Southampton, dove nell’attuale Premier ha giocato 13 partite.