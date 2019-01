(ANSA) – FIRENZE, 22 GEN – Nel procedimento penale per fatture false e autoriciclaggio, dove è coinvolto a Firenze, l’imprenditore degli outlet Luigi Dagostino ha chiesto e ottenuto dal giudice Silvia Romeo il rinvio dell’udienza preliminare per valutare se può utilizzare i vantaggi della cosiddetta ‘pace fiscale’, misura varata dal Governo in carica nella manovra di bilancio. La richiesta è stata fatta al giudice dal difensore, l’avvocato Alessandro Traversi, proprio “per dare modo a Dagostino di avere il tempo di valutare l’utilizzabilità delle nuove misure governative”. La sanatoria fiscale ha come termine il 30 aprile. Il giudice ha aggiornato l’udienza al 28 maggio. Il pm Christine von Borries si era opposta alla richiesta dicendo che avrebbe accettato il rinvio dell’udienza solo se la difesa di Dagostino avesse chiesto il processo in rito abbreviato o un patteggiamento. Il gup Romeo, alla luce delle recenti novità in materia fiscale, ha invece accordato il rinvio dell’udienza preliminare.