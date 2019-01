(ANSA) – GROSSETO, 22 GEN – A causa della neve alcune auto sono rimaste bloccate a Pitigliano (Grosseto), sulla strada in località Casone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per soccorrere gli automobilisti in difficoltà e rimuovere i mezzi bloccati. La Provincia di Grosseto ha attivato il piano neve con l’uscita di tutti i mezzi a disposizione. Sul versante Colline metallifere sono al lavoro due spazzaneve e 11 unità di personale. Altre tre squadre con 15 persone stanno perlustrando le altre zone per nevischio e ghiaccio. Il centralino dell’emergenza viabilità è sempre stato attivo, così come quello della Protezione civile.