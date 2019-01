(ANSA) – MONDOVI’ (CUNEO), 22 GEN – Uscire dall’anonimato e provare l’ebbrezza della fama, sia pure passeggera, per una pallonata in faccia. Può capitare se a calciare a pallone è Cristiano Ronaldo e se la foto con il naso incerottato e qualche livido sul volto diventa virale su social. La protagonista è una sfegatata tifosa bianconera, Elena Di Martino, di Mondovì (Cuneo), diventata il casuale bersaglio di CR7 durante il riscaldamento di Juventus-Chievo. Il tiro del portoghese è finito sugli spalti, dietro la porta della curva sud, quella degli ultrà bianconero, e il pallone ha centrato la tifosa, spaccandole anche gli occhiali. “Prendere una pallonata in pieno volto da CR7 durante il riscaldamento non è da tutti”, scrive su Facebook Elena Di Martino che aggiunge l’immancabile hastag cavallo di battaglia dei tifosi bianconeri, #Fino alla fine, e un “Grazie agli amici della curva per il supporto”, corredato da un cuoricino.