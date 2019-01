CARACAS – La Asamblea Nacional aprobó este martes el proyecto de Ley de Amnistía y Garantías, el cual pasó a la Comisión de Política Interior para su revisión.

La Ley que tiene como objetivo que quienes mantienen al Gobierno a través de la represión dejen de ejercerla contra la población, podría ser discutida a partir del próximo martes.

El diputado Miguel Pizarro indicó que la ley no será válida para quienes perpetraron violaciones a DDHH y destacó que es importante evitar el desvío de información, y que estos mensajes tengan el mismo eco.

Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón aseguró este martes que mañana se pondrá la piedra definitiva para acabar con lo que calificó como “la primera dictadura del siglo 21 y esta ley tiene plantea ese propósito, siendo además un aporte de la AN para buscar la reconciliación e inclusión de todo el pueblo de Venezuela.

Advirtió a los integrantes del TSJ que no acatarán la resolución emitida ayer, pues la AN no va a retroceder en el ejercicio de la Constitución hasta alcanzar la paz en Venezuela”

A la guardia nacional y militares sublevados, el diputado Teodoro Campos, quiene es militar retirado, les envió un mensaje, mediante el que les reitera que una vez se de el proceso de transición, volverán a ser parte del as Guardia Nacional Bolivariana.

“Aquí los esperamos con una ley que les reconocerá su antigüedad sus métodos y reconstruirán junto a nosotros el país”, señaló.

“Hoy les quiero decir que viene una nueva Venezuela, una nueva Fuerza Armada donde serán apreciados y las familias de un militar se sentirán orgullosos de ser madre de un sargento esposa de un capital porque viene una ley que reintegrará la Fuerza Armada a Venezuela”.

Finalmente, la parlamentaria Delsa Solórzano manifestó que dicha ley será para efectivos policiales y militares que colaboren en la transición, y agregó que los presos políticos serán beneficiarios de dicho instrumento legal salvo quienes perpetraran violaciones a los DDHH, porque ningún crimen de lesa humanidad puede ser objeto de amnistía.