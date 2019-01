CARACAS – La Asamblea Nacional designó a Gustavo Tarre Briceño como nuevo representante de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Igualmente, se aprobó la solicitud planteada por el diputado Omar González, que pide al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guidó, dejar sin efecto la solicitud de salida de Venezuela del sistema de la OEA, realizada por Nicolás Maduro en abril de 2017, por lo que se acordó solicitar ante la OEA que se considere “nula” la carta enviada por el presidente venezolano en la oportunidad.

Durante la discusión de diputados sobre la posible salida de Venezuela de la OEA, el parlamentario Williams Dávila señaló que la Asamblea Nacional reafirma su creencia en los derechos humanos y en que el país no quedará aislado de ningún organismo multilateral.

Para Dávila, quien decretó esta especie de guerra no fue la AN sino Nicolás Maduro a través de esa especie de recurso, para no cumplir los tratados de derechos humanos y recalcó que la única manera de mantenerse el régimen es por la fuerza, de allí la violación de los derechos humanos.

¿Quién es el delegado?

El abogado Gustavo Tarre Briceño, fue jefe del grupo parlamentario del Partido Social Cristiano Copei a principios de los años noventa, es columnista del diario El Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Simón Bolívar (USB).

Con amplia experiencia política y trayectoria, fue diputado del antiguo Congreso Nacional y miembro de la dirección nacional de Copei.