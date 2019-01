(ANSA) – MILANO, 22 GEN – “Cosa perde il Milan senza Higuain? Si può perdere qualcosa, ma si può anche guadagnare con chi arriva. Di Piatek si parla tanto, ma non so nulla e non posso rispondere. Non c’è ancora nulla di concreto. Posso dire che Piatek è un ragazzo giovane e fortissimo”. Lo dice il centrocampista del Milan, Lucas Biglia, a margine della presentazione del 15/o Torneo Amici dei bambini, sull’imminente trasferimento di Krzysztof Piatek dal Genoa al Milan e il conseguente passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea. Biglia ammette di essere rimasto colpito dal nuovo acquisto Paquetà, che ieri a Marassi ha colpito il palo nel proprio esordio in Serie A: “Paquetà è fortissimo, si sta adattando bene al calcio italiano e non è semplice. Però, tutti noi dobbiamo dargli una mano”.