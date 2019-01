(ANSA) – PARIGI, 22 GEN – “I francesi hanno avuto la scelta tra Marine Le Pen e Emmanuel Macron e hanno scelto. Matteo Salvini insulta i francesi. Che cosa ci guadagnano gli italiani? Nulla. Cambia qualcosa alla situazione politica della Francia? No. Allora che cosa significa?”: lo scrive in un tweet la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau.