(ANSA) – MILANO, 22 GEN – “La Var è un aiuto, uno strumento importante e utile. Nessuno ha paura a utilizzarlo o intenzione di farne a meno. La Var, però, non eliminerà mai le polemiche: ognuno la vede a modo proprio”. Lo dice il designatore arbitrale per la Serie A, Nicola Rizzoli, dal palco della presentazione del 15/o Torneo Amici dei bambini. Rizzoli usa la metafora di una persona che frequenta la scuola guida: “Quando s’impara a guidare si parte piano per poi andare sempre un po’ più forte, noi dobbiamo trovare il limite giusto per non uscire di strada. Non possiamo rendere perfetta ogni partita. Vedere ora come la Var sarà utilizzato in Champions potrà esserci utile, il confronto è sempre positivo”.