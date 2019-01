(ANSA) – MILANO, 22 GEN – “Ho salutato Higuain con un abbraccio, è un momento amaro. Perdo un compagno di squadra, ma rimane un grande amico”. Il portiere del Milan, Pepe Reina, ‘ufficializza’ il trasferimento di Gonzalo Higuain al Chelsea, dal palco della presentazione del 15esimo Torneo Amici dei bambini. Reina fa i complimenti a Donnarumma: “Il mio compito è fare il portiere ma, se non lo faccio in campo, cerco di aiutare Donnarumma a diventare il numero uno al mondo. Lui ha tutto il potenziale per farlo”.