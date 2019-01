(ANSA) – MILANO, 22 GEN – “Quagliarella è l’ultimo dei Mohicani, un Highlander, è immenso. Meriterebbe la Nazionale? Per i numeri, direi di si. La carta d’identità dice che ha 35 anni e di solito si hanno dei pregiudizi su questo, ma questo è un calciatore che va in gol da 10 partite, quindi la meriterebbe eccome”. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, fomenta la candidatura di Fabio Quagliarella in chiave Nazionale e ammette di cullare ambizioni europee: “Giochiamo per divertirci, per cercare di migliorare. L’Europa è un’ambizione per tantissime squadre, noi siamo tra queste. C’è un po’ di rammarico per come è finita la partita contro la Fiorentina. Spero di poter disputare un grande campionato con la Samp e di migliorare la classifica dello scorso anno. Siamo tutti ambiziosi: io, i calciatori, il club e i nostri tifosi”. Giampaolo fa infine il punto sul mercato: “L’unico che dovrà partire è Kownacki, che ha talento, 21 anni, è forte e giustamente reclama un minutaggio migliore.