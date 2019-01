(ANSA) – MILANO, 22 GEN – “Visto quello che ci è capitato quest’anno e quello scorso, il Torino ha fatto giurisprudenza in tema di Var. Se nelle riunioni si dicono cose che poi non vengono fatte, ci si rimane male, perché colpisce anche la tifoseria”. Lo dice Gianluca Petrachi, ds del Torino, intervenuto alla presentazione del torneo Amici dei bambini, a Milano. “Sono convinto – ammette Petrachi – che abbiamo una squadra forte, ci siamo ripresi dopo due sconfitte. In questo momento ci sta mancando quella sana cattiveria che avevamo prima della sosta”.