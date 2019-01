(ANSA) – AOSTA, 23 GEN – I carabinieri del Ros e del Gruppo Aosta stanno eseguendo in Valle d’Aosta, a Torino e a San Luca (Reggio Calabria) degli arresti nell’ambito di un’operazione contro un sodalizio ‘ndranghetistico in Valle d’Aosta e riconducibile anche alla famiglia Nirta-Scalzone di San Luca (Reggio Calabria) con collegamenti in Piemonte e Calabria. I provvedimenti cautelari sono stati emessi su richiesta della Dda di Torino. (ANSA).