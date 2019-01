(ANSA) – ROMA, 23 GEN – A 4 mesi dall’80/o successo in carriera arrivato nel Tour Championship Tiger Woods torna a giocare il Farmers Insurance Open (24-27 gennaio), evento del PGA Tour che lo ha visto sempre grande protagonista. “Felice ed emozionato – il commento alla vigilia del player americano -, non vedo l’ora d’iniziare a giocare”. A La Jolla, in California, lì dove è cresciuto e ha già vinto per 7 volte (8 considerando il trionfo allo Us Open 2008), riprenderà la scalata alla classifica mondiale della leggenda del golf. Tredicesimo nell’official world ranking, “The Big Cat” punta a rientrare subito nella Top 10. L’ultimo trionfo di Woods nel Farmers Insurance Open risale al 2013, e a distanza di 6 anni il californiano sogna un’altra impresa. Debutto ufficiale del 2019 per la “Tigre”, in una rassegna che vedrà sul green del Torrey Pines GC tanti altri big. Dal leader mondiale Justin Rose al campione in carica (ed ex numero 1) Jason Day.