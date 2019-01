(ANSA) – CAGLIARI, 23 GEN – Dalle prime ore della giornata, i carabinieri della Compagnia di Carbonia, in collaborazione con i reparti competenti per territorio, con l’ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e del Nucleo Cinofili di Cagliari, stanno eseguendo 14 ordinanze di custodia cautelare tra il Sulcis e la provincia di Brescia. Le misure sono state disposte dal gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di altrettanti soggetti in parte italiani e in parte di etnia Rom, ritenuti a vario titolo responsabili di rapina aggravata, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, ricettazione e minaccia aggravata. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti dell’attività investigativa denominata “Slot Machine” – condotta da maggio 2016 a giugno 2017 dal NORM della Compagnia di Carbonia nei confronti di un gruppo criminale operante nel Sulcis-Iglesiente che aveva messo a segno delle rapine a mano armata contro agenzie di assicurazione, addetti al ritiro degli incassi di slot machine. Diversi anche i furti in case e esercizi commerciali.(ANSA).