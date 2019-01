(ANSA) – TORINO, 23 GEN – Niente uniforme per gli allievi agenti di polizia penitenziaria del 175esimo corso, costretti ad effettuare in abiti civili il periodo di formazione ‘on the job’ negli istituti penitenziari. Lo denuncia l’Osapp, l’Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, che accusa i vertici dell’amministrazione penitenziaria di esporre il corpo “all’ennesima figuraccia”. E li invitano a porre rimedio “con urgenza” alla questione. “Questo sindaca da almeno un anno se non da più tempo, rispetto al problema delle uniformi e degli effetti di vestiario mancanti o usurate e non sostituite, ha evidenziato l’estrema gravità della situazione”, sottolinea il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, che in una lettera ai vertici del dipartimento penitenziario e, per conoscenza, al Guardasigilli e al sottosegretario alla Giustizia delegato, denuncia anche altre carenze. Tra questa l’impossibilità in alcune sedi per gli allievi agenti di fruire della mensa e l’assenza di alloggi nelle caserme. (ANSA).