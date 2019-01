(ANSA) – BOLZANO, 23 GEN – La Guardia di Finanza di Merano ha individuato a Scena un albergo “in nero”. La struttura ricettiva con servizio di ristorazione la quale, nonostante fosse titolare di partita Iva, munita di regolare licenza e presente su diversi siti internet di prenotazioni online, dal 2012 risultava “evasore totale”, cioè non presentava le dichiarazioni fiscali ne’ versava alcun tributo all’erario. I gestori dell’attività alberghiera, per non destare sospetti nei confronti della clientela (composta sia da turisti stranieri – per lo più tedeschi – che italiani) emettevano regolarmente le ricevute fiscali relative ai soggiorni e ai pasti consumati, “dimenticandosi”, tuttavia, di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’iva. La Guardia di finanza ha ricostruito 15.000 pernottamenti “in nero” in sei anni e ricavi occultati al fisco per oltre un milione di euro.