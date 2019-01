(ANSA) – LONDRA, 22 GEN – “Un giocatore fantastico”: così Claudio Ranieri ha voluto ricordare Emiliano Sala, l’attaccante argentino appena acquistato dal Cardiff, disperso nello Stretto della Manica durante il trasferimento due notti fa a bordo di un Piper da turismo. Le operazioni di ricerca sono riprese questa mattina ma finora, al di là di qualche resto del velivolo riemerso in superficie, non ci sono tracce dei due passeggeri a bordo, il pilota e Sala. L’ex centravanti del Nantes ha giocato una stagione per Ranieri, oggi alla guida del Fulham. “È un fantastico giocatore che ha sempre dato il suo meglio quando abbiamo lavorato assieme in Francia – le parole di Ranieri -. Come tutti sono rimasto sconvolto dalla notizia che Emiliano era su quell’aereo. Emiliano è una bellissima persona, un guerriero in campo. Prego per lui e per la sua famiglia”.