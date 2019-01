(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Il Real Madrid su Paulo Dybala. Secondo il Sun, il club ‘Blanco’ è pronto a offrire alla Juve 105 milioni per il fantasista argentino che, negli ultimi tempi, è stato impiegato da Allegri come trequartista. Secondo il tabloid inglese, Dybala è la prima scelta del Real Madrid che cerca nuova linfa dopo l’epopea di Zidane e delle tre Champions conquistate consecutivamente. Florentino Perez, presidente del club più titolato del mondo, tuttavia, dovrà vincere la concorrenza delle due società di Manchester, il City e lo United, ma anche quella del Bayern Monaco. Dalla sua il Real ha il vantaggio di essere in possesso dei cartellini di due pedine importanti come Isco e Marcelo, che interessano alla Juventus.