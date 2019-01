(ANSA) – MILANO, 23 GEN – “Comprendendo le ragioni della chiusura dello stadio di San Siro, si deve lavorare perché ciò non avvenga più, perché chiudendo lo stadio ci rimettono i tifosi e le società”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti al termine della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, dedicato alla sicurezza in occasione delle partite di calcio allo stadio San Siro, dopo gli scontri avvenuti il 26 dicembre in occasione di Inter-Napoli. “In termini di sicurezza delle partite di calcio i problemi sono molto più spesso fuori dallo stadio che non dentro – ha aggiunto -. E a Milano è obiettivamente così da parecchio tempo. La sicurezza fuori dallo stadio emerge come priorità. Ci sarà un impegno più importante delle forze dell’ordine ma la domanda semmai va girata al ministro dell’Interno”.