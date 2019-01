(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “La mia era una operazione che un tempo poteva richiedere 5 o 6 mesi di recupero, ora l’obiettivo è arrivare in Qatar grazie proprio alle nuove tecniche nelle operazioni chirurgiche”. Jorge Lorenzo, reduce da un infortunio alla mano e dal relativo intervento, rassicura tutti sulle sue condizioni nel corso della presentazione a Madrid della nuova Honda per la stagione 2019 della MotoGp. Com’è la nuova moto? “Naturalmente la moto perfetta non esiste – assicura Lorenzo – ma questa è una moto molto agile”‘. L’ex pilota di Ducati e Yamaha farà il suo rientro in pista per l’appuntamento in Qatar, i test del 23, 24 e 25 febbraio o il GP di due settimane dopo.