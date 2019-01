(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Il Paris Saint-Germain insiste per Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma, oggi allo Zenit San Pietroburgo. Secondo Paris United, in queste ore, il ds del club russo sarà a Parigi per trattare il trasferimento del giocatore, chiesto espressamente dall’allenatore Thomas Tuchel. Idrissa Gueye dell’Everton di Liverpool non è considerato un’alternativa. Intanto, si apprende che Adrien Rabiot si allenerà con la squadra riserve. A renderlo noto è Le Parisien che spiega come il club stia facendo il possibile per cedere il centrocampista prima che si chiuda il mercato, evitando così di perderlo a parametro zero, dal momento che il giocatore è in scadenza di contratto. Rabiot sembrava a un passo dal Barcellona ma, negli ultimi tempi, ha preso quota l’ipotesi Bayern Monaco.