(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Le Riunioni di Circolo che non possono essere celebrate entro il 23 gennaio 2019, per oggettive difficoltà organizzative, devono essere tassativamente celebrate entro e non oltre il 27 gennaio 2019”. E’ quanto stabilisce la delibera della COmmissione nazionale per il Congresso del Pd, che ha quindi accolto “le numerose richieste di proroga dei termini” per il voto nei circoli “pervenute da molte Commissioni regionali e provinciali”. La delibera, pubblicata sul sito internet del Pd, prevede anche lo slittamento della COnvenzione nazionale dal 2 al 3 febbraio, nella quale saranno ufficializzati i risultati dei voti dei circoli e annunciati i tre candidati che accedono alle primarie aperte del 3 marzo, rispetto ai 6 di questa prima fase riservata agli iscritti. “le Commissioni provinciali per il Congresso – stabilisce ancora la delibera – devono obbligatoriamente inviare alla Commissione nazionale la certificazione dei risultati delle Riunioni di Circolo entro e non oltre il 28 gennaio 2019”.