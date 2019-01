(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Fermare le partite in caso di cori razzisti? La mia personale opinione è che (la partita n.d.r.) andrebbe fermata. Ma ci sono i regolamenti che impongono una procedura e tre richiami. Poi non dipende dalle autorità sportive ma a quelle di ordine pubblico, quindi questa domanda andrebbe fatta a queste persone. Se i regolamenti si pensa non vadano bene allora si possono cambiare”. È quanto sostiene il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1.