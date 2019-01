(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Al momento abbiamo il 50% delle chance di vincere. Posso dire che la candidatura di Stoccolma e Are è molto forte ma anche noi siamo molto credibili sotto tanti punti di vista”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto alla trasmissione di Radio 1 ‘Un giorno da pecora’. La decisione sarà presa il 24 giugno dal Cio a Losanna: “Speriamo bene – ha aggiunto Malagò – perché è anche il giorno del mio onomastico. Siamo rimasti in due e mi sembra che il governo ci tenga e ho detto che si deve remare tutti nella stessa direzione. Dopo diverse complicazioni mi sembra che siamo arrivati a un punto in cui sarebbe non bello perdere”.