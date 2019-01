(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, hanno siglato a Roma un importante protocollo per l’avvio di un progetto-pilota sull’educazione, la rieducazione e l’integrazione di ragazzi costretti in situazioni di marginalità. ‘Freed by Football’, infatti, è rivolto ai giovani sottoposti all’istituto della ‘messa alla prova’, minori stranieri non accompagnati e minori cresciuti in difficili contesti socio-familiari, e pone al centro del programma educativo la conoscenza e la pratica del gioco del calcio. La dinamica e i valori a esso connessi, ma soprattutto la passione che riesce a generare il calcio, sono in grado di abbattere qualsiasi tipo di barriera, costituendo l’emblema dell’uguaglianza nella diversità. Un messaggio fondamentale che trova riscontro nella mission della Figc, già impegnata da cinque anni nel progetto Rete, per l’integrazione dei minori non accompagnati.