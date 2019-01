(ANSA) – MANCHESTER, 23 GEN – David Beckham si è aggiunto ad un gruppo di suoi ex compagni del Manchester United ed ha acquistato il 10% del Salford City FC, club che milita nella quinta divisione inglese. L’iniziativa arriva a cinque anni di distanza da quella di Gary e Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes e Nicky Butt che per primi hanno acquistato una quota nella squadra, che ha la sua sede a meno di otto chilometri dall’Old Trafford. Gli ex giocatori sono membri della cosiddetta “classe del 92” che con la maglia rossa dello United ha vinto decine di trofei sotto la guida di Alex Ferguson. La Federcalcio inglese deve ancora approvare l’ingresso di Beckham, che farebbe salire le azioni degli ex giocatori al 60%, mentre il restante 40% è posseduto dall’imprenditore di Singapore Peter Lim.