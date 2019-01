(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Saranno Polonia, Belgio, Ucraina, Portogallo e Slovenia le avversarie dell’Italia agli Europei di pallavolo femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre prossimi tra Polonia, Slovacchia, Turchia e Ungheria. Per la prima volta il torneo vede la partecipazione di 24 Nazionali, divise in quattro poule. Le azzurre sono state inserite nella poule B, che ha base nella polacca Lodz, e il sorteggio di Istanbul non preoccupa troppo il ct della nazionale vicecampione al mondo, Davide Mazzanti: “Le avversarie più insidiose sono Polonia e Belgio, che conosceremo meglio in estate tra Nations League e qualificazioni olimpiche (2/4 agosto). Guardando oltre la prima fase – sottolinea il tecnico – l’ accoppiamento negli ottavi sarà con il girone D e quindi i nomi che spiccano sono Russia e Germania, bisognerà prepararsi al meglio”.