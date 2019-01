(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Mario Balotelli? Non sarà facile vederlo in campo venerdì. Anzi, direi che è impossibile convocarlo. Non gioca e non si allena da circa un mese, ma spero rinforzerà il nostro attacco, perché è proprio in questo reparto che dobbiamo fare di più”. Lo ha detto Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia ed ex della Roma, a proposito dell’arrivo dell’attaccante italiano, prelevato dal Nizza. Il Marsiglia anticiperà venerdì sera, alle 20,45, il programma della 22/a giornata della Ligue 1, ospitando il Lilla. Ma, come ha spiegato il tecnico, Balotelli non verrà convocato.