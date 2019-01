(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha disposto il rinvio di tutte le gare in calendario del Pro Piacenza (serie C, gir.A) e riservato ogni ulteriore provvedimento qualora perdurasse lo stato di criticità acuitosi negli ultimi giorni. “La situazione è tanto straordinaria che ha spinto a disporre altre verifiche amministrative e gestionali. Visto lo svincolo in massa dei calciatori, l’assenza di stipendi da inizio stagione e di uno staff medico adeguato e per assicurare la sicurezza dei calciatori, d’accordo con la Lega Pro, si è deciso di attendere l’esito delle verifiche prima di far riprendere l’attività”. “Ho deciso così – afferma Gravina – perché non tollero il continuo dileggio verso il campionato e le regole basilari dello stare insieme. Sono stufo di continui raggiri che sviliscono il sistema e la dignità degli sportivi. Vanno tutelati il valore della competizione e coloro, in primis tifosi e giocatori, che sono i veri protagonisti del gioco del calcio”.