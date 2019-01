(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Mancano un centinaio di giorni alla partenza del 43/o Tour of the Alps di ciclismo, prevista da Kufstein (Austria) il 22 aprile (l’epilogo il 26) e già si cominciano a delineare gli aspetti organizzativi della corsa. Dopo avere svelato il percorsi della cinque tappe, adesso per il Tour of the Alps è tempo di scoprire la lista delle squadre chiamate a dare spettacolo in diretta mondiale ad aprile. Anche quest’anno saranno 20 le formazioni al via della corsa a tappe che unisce i territori di Tirolo, Alto Adige e Trentino: sarà proprio la città d’arrivo del 2019, Bolzano, a ospitare martedì 29 gennaio l’annuncio delle squadre partecipanti: l’appuntamento è per le 11, nella Libera università di Bolzano (piazza Università 1, a Bolzano).