MADRID.-Cresce l’emigrazione venezuelana e italiana in Spagna. E’ quanto emerge dalle ultime statistiche rese note dall’Ine, l’Istat spagnolo. Gli abitanti della penisola iberica sarebbero 46,7 milioni. Gli stranieri, 4,6 milioni. Di questi, i venezuelani sarebbero 95mila 633 e gli italiani 206mila 524.

Stando all’Ine, quindi, l’emigrazione torna a crescere. Il flusso migratorio era aumentato senza interruzione fino al 2010, quando rappresentava il 12,22 per cento della popolazione. Ma gli anni successivi, fino all’1 gennaio del 2017, aveva subito una lieve contrazione fino a collocarsi attorno al 9,82 per cento. L’ultimo anno c’è stata un’inversione di tendenza. L’emigrazione è tornata a crescere e oggi rappresenta il 10,13 per cento.

Più venezuelani e italiani

Nel 1998, i venezuelani residenti in Spagna erano 8mila 986. Allora si pensava che avesse raggiunto il massimo storico, oltre il quale era poco probabile potesse andare. D’altronde il Venezuela, nonostante la crisi economica, si collocava ancora tra i paesi dell’America Latina con grosse possibilità di crescita. Ma non è stato così. Il governo dell’estinto presidente Chávez, dopo i primi anni di entusiasmo per un cambio politico che si riteneva necessario, ha dato un nuovo impulso all’emigrazione. Allora chi emigrava in Spagna era soprattutto il professionista; tanti, figli di cittadini europei. Questi, osservavano con preoccupazione la deriva autoritaria del governo e il deterioramento dell’economia. Nel 2015, stando all’Ine, erano già 48mila i venezuelani che vivevano e lavoravano in Spagna. In tre anni la cifra si è quasi duplicata. I venezuelani residenti in Spagna, sono 95mila 633. Può sembrare strano, ma le donne emigrate, 55mila 227, superano in numero gli uomini (40mila 406).

Anche l’emigrazione italiana è cresciuta. Sono ancora tanti i giovani che si recano in Spagna in cerca di ciò che l’Italia non offre loro. Ma sono anche tanti i pensionati che vendono tutto e si trasferiscono in Spagna, dove considerano che la vita sia meno cara che nel Belpaese. Oggi, gli italiani sono 206mila 524.

La nostra comunità non è la più numerosa. Al primo posto si colloca quella marocchina (770mila 523) che dopo una lieve flessione lo scorso anno è tornata a crescere. E’ seguita a poca distanza da quella rumena (676 mila) che anche quest’anno ha subito una lieve contrazione. Vi è poi quella inglese (242mila 837) che nonostante la minaccia del Brexit continua a crescere e la cinese ( 215mila 970) che si mantiene stabile. Al quinto posto, la nostra Collettività che, nel 2018, sarebbe cresciuta di ben 16 mila persone.

Redazione Madrid