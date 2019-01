(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Si è insediata oggi a San Macuto la Commissione bicamerale per la Semplificazione e sono stati eletti il presidente e i due vicepresidenti. Al vertice della Commissione è andato Nicola Stumpo deputato di LeU, mentre i due vice sono Cosimo Adelizzi, portavoce del M5S alla Camera e il senatore del Pd Mino Taricco. “Sono onorato che la maggioranza mi abbia eletto vicepresidente – commenta Adelizzi – è nostra intenzione sfruttare al massimo i lavori di questa commissione per portare avanti la lotta alla burocrazia e rendere in maniera concreta la vita dei cittadini più semplice possibile”. “Finalmente – aggiunge – abbiamo una sede reale dove lavorare per realizzare un ulteriore obiettivo fondamentale del nostro programma di Governo”. Le forze politiche dovranno ora indicare i capigruppo e poi potrà essere convocato l’Ufficio di presidenza per mettere a punto il calendario dei lavori.