(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Ho bisogno di allenarmi con il gruppo, perché negli ultimi tempi ho lavorato da solo. Devo riacquistare l’abitudine ai 90′ di gioco, ho solo bisogno di ritrovare la condizione fisica. Spero di poter regalare delle soddisfazioni ai tifosi del Marsiglia, spero di poterli rendere felici: io sono simile alla gente di Marsiglia”. Si è presentato così Mario Balotelli, che si appresta a intraprendere una nuova avventura dopo l’addio al Nizza. L’attaccante ha firmato un contratto di sei mesi con la nuova società. “Conosco diversi miei nuovi compagni, come Rami – aggiunge -. Voglio aiutare la squadra a ottenere il massimo”. “La mia posizione in campo? Penso che giocherò al centro della difesa”, ride Balotelli. “Segnare – aggiunge – non è determinante, non è una questione di vita o di more, ma è comunque importante: spero di fare tanti gol e di farne fare anche tanti”. “Spero di poter giocare già venerdì”, conclude, anche se l’allenatore Rudi Garcia ha detto che non lo convocherà per la sfida contro il Lilla in casa.