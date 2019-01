(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Spero di risolvere i miei problemi alle ginocchia, che sono stati individuati. Affronto le cose giorno dopo giorno e vediamo cosa succede. So che potrei non chiudere la carriera nel modo che avrei desiderato, ma se c’è una chance di gareggiare, la sfrutterò”. La fuoriclasse dello sci Lindsey Vonn annuncia con questo post su Instagram che non intende mollare nonostante i problemi fisici accusati a Cortina d’Ampezzo nel SuperG con cui è rientrata alle gare, e fa capire di voler andare avanti. Persevera quindi nell’idea di voler chiudere la sua splendida carriera (82 vittorie) gareggiando ai prossimi Mondiali.