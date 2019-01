(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Denis Suarez può davvero finire all’Arsenal? L’allenatore dei ‘Gunners’, Unai Emery, non conferma e neppure smentisce l’arrivo del centrocampista spagnolo del Barcellona. “Puntiamo alla qualità, ci serve gente in grado di elevare il tasso tecnico – ha detto il tecnico della squadra londinese -. Adesso puntiamo a ingaggiare un’ala, poco importa se destra o sinistra, poi ci serve anche un centrale difensivo”. A Londra, sponda Arsenal, sta per rientrare il greco Dinos Mavropanos, che Emery spera di utilizzare al più presto. L’arrivo di Suarez è in stand-by.