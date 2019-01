(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Il gip di Roma Alessandro Arturi, rigettando l’opposizione delle persone offese, ha emesso decreto di archiviazione delle accuse di violenza sessuale a carico di Fausto Brizzi”: lo dice all’ANSA il legale del regista, Antonio Marino. “Si chiude così definitivamente – commenta – la vicenda relativa allo scandalo delle molestie apertasi con i servizi delle Iene”. Sulla scia del caso del produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein, nel novembre 2017 Le Iene avevano trasmesso un’inchiesta di Dino Giarrusso con una serie di testimonianze di donne, in gran parte anonime, che accusavano il regista di abusi sessuali. Brizzi aveva dichiarato: “Mai e poi mai nella mia vita ho avuto rapporti non consenzienti”, sospendendo il suo lavoro. Successivamente Luca Barbareschi lo aveva messo sotto contratto per tre anni. Il primo film di questo nuovo corso, intitolato ‘Modalità aereo’, uscirà nelle sale il prossimo 21 febbraio, prodotto da Eliseo Cinema con Rai Cinema e distribuito da 01.