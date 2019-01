(ANSA) – ALESSANDRIA, 23 GEN – Per l’abbondante nevicata di oggi è stato rinviato il derby piemontese di serie C Alessandria-Pro Vercelli, che era in programma questa sera alle 20,30 al ‘Moccagatta’. La prefettura di Alessandria, ha emanato, per motivi di sicurezza pubblica, un’ordinanza di inagibilità delle strutture dello stadio comunale. “Il provvedimento si è reso necessario – spiegano da Palazzo Ghilini – dopo la segnalazione del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che ha trasmesso una nota della Alessandria Calcio, concessionaria del campo, nella quale è evidenziata l’impossibilità di garantire l’incolumità degli spettatori sugli spalti e il rispetto delle zone di sicurezza a causa dell’abbondante nevicata in corso”. Un’altra partita di C, Cuneo-Juventus under 23, ha dovuto subire un’interruzione, oggi pomeriggio. Dopo lo stop il match si è concluso con il successo (2-1) dei padroni di casa. (ANSA).