(ANSA) – MILANO, 23 GEN – “Il quarto posto è un obiettivo che ci poniamo: non conta la forza di uno ma di tutta la squadra. Noi ci crediamo, pensiamo partita dopo partita”. Patrick Cutrone è convinto che il Milan possa qualificarsi alla Champions League anche senza Gonzalo Higuain, che si è trasferito al Chelsea ed è stato sostituito dai rossoneri con Krzysztof Piatek. “Siamo complementari? Piatek è forte come attaccante, lo ha dimostrato in questi mesi. Ci può dare una grossa mano. Io e i miei compagni lo aiuteremo a integrarsi nel gruppo – ha risposto l’attaccante, intervistato da Sky -. Io penso sempre a farmi trovare pronto. Cerco di convincere mister Gattuso a farmi giocare titolare ma mi farò sempre trovare pronto. Con il Pipa (Higuain, ndr) ho avuto un bellissimo rapporto: lui è un campione, mi ha insegnato tanto e lo ringrazio per i consigli che mi ha dato”.