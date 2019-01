CARACAS – Oggi, alle 19:30, sul manto verde dello stadio Olímpico, il Deportivo La Guaira farà il suo storico ingresso nella prestigiosa Coppa Libertadores. Al momento, la formazione arancione inizierà il suo percorso nella massima competizione continentale nel primo turno dei playoff. Una bella storia che racconta di un traguardo incredibile a pochi anni dalla fondazione, il 2013 (allora prese il posto del Real Esppor).

Stasera, il Deportivo La Guaira sfiderà i peruviani del Real Garcilaso. La squadra allenata da Daniel Farías ha conquistato la qualificazione per la Coppa Libertadores grazie all’ottima stagione 2018, nella quale ha chiuso al secondo posto della “tabla acumulada” ed é arrivato in finale nel Torneo Clausura.

Per affrontare questo storico appuntamento, gli arancioni hanno svolto diversi stage a La Paz, in Bolivia per adattarsi alle condizioni climatiche ed atmosferiche che troveranno nella gara di ritorno, in programma il 29 gennaio in Perù. Il Real Garcilaso gioca le gare interne nello stadio Inca Garcilaso de la Vega situato nella città di Cuzco a 3.366 s.l.m

Il Deportivo La Guaira si é anche rinforzato con calciatori come il portiere argentino Mario Santilli (proveniente dal Mineros), l’attaccante colombiano Luis Carlos Cabeza (la sua ultima squadra é stata La Equidad, ma ha un passato in Primera División con Monagas e Caracas) e c’è il ritorno di Arquimides Figuera (ha giocato l’ultima stagione in Perù con l’Universitario).

Nella rosa della squadra arancione ci sono due italo-venezuelani Vicente Suanno e Francisco Lamantia.

Dal canto suo, il Real Garcilaso, cercherà di strappare un risultato postivo che gli permetta di giocarsi la qualificazione nella roccaforte di Cuzco. Il Real ha in rosa un giocatore peruviano-venezuelano Reimond Manco che ha difeso la maglia della vinotinto con l’Under 15 e nella terra di Bolívar ha giocato con lo Zamora (stagione 2017).

In caso di passaggio del turno, il Deportivo La Guaira affronterebbe l’Atlético Nacional di Medellín nella seconda fase dei playoff.

Ieri gli ecuadoriani del Delfin hanno travolto con un pesante 3-0 i paraguaiani del Nacional. Il vincitore di questo confronto sfiderà il Caracas.

(di Fioravante De Simone)