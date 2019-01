CARACAS – Il presidente dell’Assemblea Nazionale, Juan Guaidò, si è autoproclamato presidente interino del Venezuela, invocando gli articoli della Costituzione. Una mossa, questa, che non ha colto di sorpresa ma che, senza dubbio, rivoluziona lo scacchiere politico nazionale.

– Giuro, nella mia condizione di presidente del Parlamento, invocando gli articoli della Costituzione – ha detto Guaidò -. Con Dio come testimone, nel rispetto dei miei colleghi deputati dell’unità, giuro che assumo formalmente le competenze dell’Esecutivo Nazionale come presidente interino del Venezuela per porrea fine all’usurpazione, e permettere un governo di transizione ed elezioni libere.

Un boato ha accompagnato le parole del presidente del Parlamento e immediatamente è esploso l’applauso di migliaia e migliaia di venezuelani che avevano partecipato alla manifestazione convocata dall’Opposizione per commemorare il 23 gennaio del 1958, giorno in cui un’insurrezione popolare mise fine alla sanguinaria dittatura del generale Marcos Pèrez Jimènez. I cortei, partiti da distinti punti della capitale, si son dati appuntamento nella Piazza Juan Pablo II, a Chacao, quartiere di classe media della capitale.

-Oggi – ha anche detto Guaidò – rinasce la speranza in tutto il Venezuela.

Ha poi inviato un messaggio al Governo:

– A chi oggi sta usurpando il potere, assicuro che non ci stancheremo, insisteremo fino a riscattare la democrazia. Questo è un movimento inarrestabile.

La risposta presidente Maduro

La risposta del presidente Maduro non si è fatta attendere. Il capo dello Stato, dal “balcòn del Pueblo”, e non dalla Piazza O’Leary, come era previsto, ha chiesto ai simpatizzanti del governo, convocati dal Partito Socialista Unido de Venezuela per commemorare il 23 gennaio, di essere vigili di fronte al tentativo di golpe.

– Nervi d’acciaio, mente fredda e agitazione permanente nei quartieri, nelle comunità nelle parrocchie – ha raccomandato il presidente Maduro che ha considerato un gesto insensato quello compiuto da Guaidò.