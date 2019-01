TORINO. – Capitano della Juventus e vicino ormai alle 500 presenze con la maglia bianconera, Giorgio Chiellini ha portato oggi la Supercoppa Italiana vinta una settimana fa in Arabia Saudita nello Juventus Museum consegnandola al presidente Paolo Garimberti. Un altro trofeo, che i bianconeri perennemente affamati di successi considerano solo un antipasto in questa stagione targata Cristiano Ronaldo.

“Un passo alla volta – dice Chiellini – siamo felici di avere iniziato il 2019 con un trofeo e di essere davanti al Milan nel numero delle Supercoppe vinte. Volevamo riprenderci la Supercoppa e non lasciarla più agli altri, come ci era successo nelle due edizioni precedenti. La volevamo e ce la siamo meritati, sia pure con qualche difficoltà. Ora – prosegue il capitano bianconero – dobbiamo continuare a pensare passo dopo passo, in tutte le varie competizioni. E’ l’unico modo per arrivare all’obiettivo finale. Ci attende la trasferta di Roma contro la Lazio e poi la sfida di Coppa Italia a Bergamo”.

Chiellini, l’unico con Barzagli che potrebbe vincere l’8/o scudetto consecutivo, sta giocando un’altra stagione di altissimo livello. E la difesa bianconera resta un muro difficile da superare per chiunque. Il reparto potrebbe perdere Benatia, che pare vicino all’addio già a gennaio, vista l’insofferenza del franco-marocchino dopo le tante panchine. Paratici non darà l’ok all’operazione finché non avrà trovato un sostituto all’altezza, visti i tanti impegni per i bianconeri, ancora in corsa su tre fronti.

Contro la Lazio dovrebbe rientrare Pjanic, squalificato contro il Chievo oltre che fermato da un infortunio: in dubbio invece Khedira, che contro i veronesi ha rimediato una botta al ginocchio allungando ulteriormente la lista di problemi accumulati durante questa stagione. E non è escluso che la permanenza del tedesco in bianconero sia arrivata ai titoli di coda.