ROMA. – “Sono in Brasile per sostenere le imprese italiane, le nostre eccellenze che rendono il ‘made in Italy’ una realtà da difendere e promuovere”. Lo afferma, in un posto su Facebook, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. “Qui, tra le tante aziende nazionali – prosegue – spiccano i ruoli di Fincantieri/Vard e Leonardo, garanzie del nostro altissimo know how in termini di crescita e sviluppo tecnologico di cui andiamo fieri. La consolidata e storica amicizia col Brasile ci permette oggi di guardare a una politica internazionale in cui l’Italia torna protagonista nel settore industriale”.

Il ministro Trenta ha visitato i cantieri Vard di Fincantieri, che concorre per la gara indetta dalla Marina Brasiliana per la costruzione di 4 corvette classe Tamandaré, una commessa di circa 1,6 miliardi di euro.

Parlando ad un incontro con i rappresentanti dell’industria brasiliana, la Trenta ha evidenziato come il Brasile sia “un partner storico per gli investitori italiani, in parte per i legami dettati dal considerevole flusso di emigrazione verso questo Paese, ma anche grazie all’impostazione del governo brasiliano complessivamente favorevole all’ingresso di capitali esteri. Il consolidamento dei rapporti di amicizia e cooperazione fra gli Stati è oggi una condizione imprescindibile per rispondere alla sempre più impellente necessità di acquisire nuove capabilities e, nello specifico, creare nuovi posti di lavoro altamente qualificati nel settore strategico della costruzione navale”.

“Il Governo italiano – ha detto ancora il ministro della Difesa – intende rafforzare ulteriormente la partnership a livello strategico con il Brasile, ponendo le basi per una sempre più forte e proficua collaborazione in termini di Difesa che possa portare importanti risvolti sul piano industriale e occupazionale”.

Con specifico riferimento alla cantierista, poi “Fincantieri – ha affermato il ministro – rappresenta sicuramente una delle eccellenze del Made in Italy. E’ uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo, leader nella progettazione e costruzione di tutte le tipologie di mezzi navali a elevata complessità, comprese quelle militari. In questo contesto, la proposta di Fincantieri/Leonardo/Vard nel programma delle Corvette ‘Tamandaré’ mira a trasferire nei prossimi anni in Brasile investimenti, tecnologie e know-how con conseguente formazione professionale e nuovi posti di lavoro a favore dei brasiliani, generando al tempo stesso importanti effetti moltiplicatori sull’indotto del comparto navale. Proprio grazie al trasferimento di tecnologia, il Brasile e la propria Marina saranno in grado di continuare a progettare e costruire navi autonomamente. L’Italia rimane disponibile a soddisfare le necessità più urgenti della Marina Brasiliana”.