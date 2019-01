ROMA. – Un uomo sospettato di aver violentato e ucciso la figliastra di appena due anni a Salvador, città costiera del Brasile, è stato catturato e ucciso da un gruppo criminale, che ha pubblicato sui social network il video in cui l’uomo viene minacciato e torturato dai suoi rapitori. Nel video che circola sui social brasiliani è possibile vedere il presunto assassino e stupratore Edson Neri Barbosa dos Santos, 27 anni.

Un parente di Agatha Sophia, la bambina uccisa e violentata, ha confermato al portale brasiliano Correio che l’uomo che si vede nelle immagini è Dos Santos, fuggitivo da domenica scorsa, giorno in cui la piccola è morta. Nel video di 15 secondi, è possibile vedere l’uomo nudo, con un bavaglio alla bocca e le mani legate da una corda.

Durante la registrazione, i criminali sostengono di far parte della fazione criminale Bonde do Maluco, e insultano e minacciano il presunto assassino. La Polizia Civile ha riferito di aver ricevuto conferma dal Dipartimento della polizia scientifica che il corpo dell’uomo è stato trovato con i segni di colpi di arma da fuoco lunedì sera è quello di Dos Santos. Per lui era stato ordinato l’arresto. Le autorità ora indagano sull’omicidio del sospetto assassino e stupratore.